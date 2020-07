Cette semaine, un épisode caniculaire est prévu sur une large partie de l’hexagone. Avec la hausse des températures depuis quelques années, de plus en plus de foyers se sont équipés de climatiseurs. Aussi, pour se rafraîchir, nombreux sont ceux qui choisissent d’augmenter la puissance de leur appareil. Mais est-ce réellement un bon réflexe ? Tour du sujet.

L’organisme est désorienté par les variations de température

Lorsqu’il fait plus de 30 °C à l’extérieur et que la fraîcheur du climatiseur est trop forte, le corps subit des changements de température assez importants. L’organisme ne comprend pas cette amplitude thermique et les organes réagissent pour se défendre.

Lorsque les températures sont élevées, les vaisseaux sanguins de la gorge et du nez entrent en phase de dilatation pour permettre au corps d’expulser l’excédent de chaleur. Inversement, quand il fait frais, les vaisseaux se contractent pour conserver cette fraîcheur.