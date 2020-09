Le numérique prend une place de plus en plus importante dans le quotidien des Français. En ce sens, les réseaux sociaux occupent la 4 e position sur la liste des canaux utilisés par les recruteurs. Comment optimiser votre présence et décrocher un emploi grâce aux réseaux sociaux ? Voici quelques astuces.

Sur Facebook , des groupes privés sont également propices aux offres d’emploi. N’hésitez pas à faire des demandes pour introduire ceux qui vous intéressent et profiter d’opportunités parfois très intéressantes. Twitter est également un réseau à fort potentiel pour la recherche d’emploi. Pas moins de 15 offres d’emploi sont mises en ligne chaque seconde.

Linkedin et Viadeo sont d’excellents leviers pour vous aider à trouver un emploi. Pas moins de 19 millions d’utilisateurs ont un profil Linkedin.

Les astuces pour mettre toutes les chances de votre côté

Avoir un profil sur plusieurs plateformes est un fait. Mais attirer le regard des recruteurs en est une autre. Voici 10 conseils pour optimiser votre présence sur les réseaux sociaux en vue de décrocher le poste de vos rêves.

1. Un réseau étoffé

Famille, amis, collègues, etc. C’est un bon début pour créer un réseau solide. Mais n’hésitez pas à introduire vos clients ou partenaires avec qui vous avez eu des rapports professionnels. C’est ce que l’on appelle le réseau indirect. Plus votre réseau est étendu et plus vos chances de vous faire connaître seront grandes.

2. CV et profil en ligne doivent être identiques

Les recruteurs vont presque systématiquement « googliser » un candidat potentiel. En faisant ce type de recherche, ils tomberont inévitablement sur leurs profils de réseaux sociaux. Un CV en corrélation avec un profil en ligne sur les réseaux professionnels est un atout supplémentaire prouvant le sérieux du candidat. Il est donc nécessaire de mettre à jour le profil numérique pour garantir une corrélation avec celui envoyé aux entreprises dans le cadre d’une recherche d’emploi.

3. L’activité sur les réseaux

Un profil inactif tombe dans les oubliettes. Les algorithmes des réseaux sociaux sont éprouvants pour les utilisateurs peu assidus. Partagez des articles intéressants sur votre cœur de métier, interagissez avec votre réseau pour manifester votre présence. Plus le contenu partagé sera pertinent et plus les opportunités seront grandes.

4. Créez un portfolio, un blog, etc.

Les preuves sont plus parlantes que les mots. En ce sens, un infographiste aura tout intérêt à mettre un lien vers un portfolio. De même, un commercial devrait pouvoir illustrer ses chiffres par un tableau sur x années, etc. Un visuel attrayant attire plus le regard qu’un gros pavé de mots.

5. Les recommandations

N’hésitez pas à recommander certains de vos contacts sur les réseaux professionnels. Ces derniers pourraient en être flattés et vous recommander en retour. Une aubaine pour étendre votre cercle professionnel et vous faire connaître dans un réseau interposé.

6. Les mots-clés

Les recruteurs ciblent leurs candidats grâce à des recherches de mots-clés. N’hésitez donc pas à vous mettre à leur place pour savoir quoi chercher. En fonction, utilisez ces mots-clés pour attirer leur attention sur votre profil.

7. Garder des profils cohérents

Les photos de vos dernières vacances ou de vos soirées un peu trop arrosées sont préjudiciables. Passez-les en privé pour que les recruteurs ne voient que ce que vous avez envie qu’ils voient.

25 % des recruteurs éliminent un profil, même s’il est très intéressant, dès lors qu’ils tombent sur des publications politiques ou des photos compromettantes.

8. Intégrer des groupes

Sur Facebook par exemple, il est possible d’intégrer des groupes de professionnels de votre domaine. Vous y trouverez des conseils, des anecdotes, les problématiques rencontrées par certains membres, mais aussi des offres d’emploi.

Il existe aussi des groupes d’offres d’emplois ciblés, comme la « Communauté européenne de l’Emploi », « Offres d’emploi — secteur culturel » pour trouver un job dans l’univers de la culture, etc.

9. Les influenceurs

Ce terme désigne des personnes qui influencent le marché. Certains en ont fait un métier à part entière, mais étant très difficile de percer dans le milieu, contentez-vous de suivre les meilleurs de votre secteur pour développer votre réseau et pourquoi pas, demander leur aide pour vos positionner sur des offres, etc.

10. La force de proposition

Les réseaux sociaux sont un formidable outil fédératif. En effet, ils permettent de mettre en place un projet à grande échelle, et ce, en quelques minutes.

Vous souhaitez trouver un emploi dans le marketing ? Et si vous organisiez un événement grâce aux réseaux sociaux ? Cela vous apporterait de nombreux contacts supplémentaires et si celui-ci a été un franc succès, votre visibilité et crédibilité seraient grandement favorisées.