L'élection présidentielle 2022 aura lieu les 10 et 24 avril 2022. Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales d’une commune. Certains citoyens avaient jusqu’au 4 mars pour s’inscrire et d’autres jusqu’au 2 mars 2022. Après une demande d’inscription sur les listes électorales, le maire a 7 jours pour vous donner une réponse par courrier. Dans le cas où vous n’auriez toujours pas reçu de confirmation, vous devrez dans un premier temps vérifier votre situation électorale en ligne. S’il s’avère que votre inscription n’a pas abouti, vous pourrez saisir le juge. Voici comment procéder.

Le service indiquera ensuite les raisons pour lesquelles vous ne figurez pas sur les listes électorales de votre commune : inscription dans une autre commune ou sur une liste consulaire, radiation, problème d’état civil, etc.

Si vous n’êtes pas sûr que votre inscription sur les listes électorales soit effective, vous pouvez le vérifier en quelques clics sur Service-Public.fr, le site officiel de l’administration française. Il vous faudra indiquer votre nom, prénom, date de naissance et commune.

Vous avez reçu une lettre de radiation ou de refus

Le maire est en droit de radier un citoyen qui n’habite plus dans sa commune, qui n’y paye plus d’impôts locaux ou dont la société n’est plus basée sur le territoire. Cette radiation des listes électorales doit toujours être justifiée.

Elle passe d’abord par l’envoi d’une lettre au domicile de la personne concernée lui indiquant qu’elle doit justifier de sa situation sous 15 jours si elle ne veut pas être radiée des listes. Le maire a ensuite 2 jours pour lui notifier sa décision.

En cas de désaccord, un recours administratif doit être effectué auprès de la commission de contrôle des listes électorales de la commune. Si la situation n’est toujours pas réglée après que la commission de contrôle ait rendu son avis, le citoyen peut faire un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire.