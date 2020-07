Il est tout à fait possible, pour un étudiant locataire d’un logement dans le parc privé, de sous-louer son logement pendant les vacances. Toutefois, il existe des règles précises à respecter pour que cette démarche soit légale.

Quelles sont les règles à respecter pour pouvoir sous-louer son logement étudiant ?

Avant toute chose, le locataire disposant d’un logement dans le parc privé, qu’il soit ou non étudiant, doit demander l’accord de son propriétaire avant de sous-louer son logement. Si ce dernier refuse, le projet s’arrête là et toute sous-location est considérée comme illégale. Remboursement des loyers perçus, dommages et intérêts, résiliation du bail, expulsion : les conséquences d’une sous-location sans accord du propriétaire peuvent être lourdes.

Attention : pour les étudiants habitant dans une résidence universitaire gérée par le CROUS, la sous-location est strictement interdite.

Si le propriétaire donne son feu vert au locataire pour la sous-location, cet accord doit être formulé par écrit. Le propriétaire adresse au locataire un courrier sur lequel figurent son accord et le montant du loyer de la sous-location. Celui-ci ne peut en aucun cas être supérieur au montant du loyer de la location.

Si le locataire loue en saisonnier, le propriétaire peut tout à fait exiger qu’il réalise les démarches suivantes :

La déclaration de la location à la mairie

Le paiement d’une taxe de séjour si la commune le demande

La télédéclaration de la location saisonnière si cette démarche est prévue par la commune

Après avoir obtenu l’accord écrit du propriétaire, le locataire doit transmettre au sous-locataire :

L’autorisation écrite du propriétaire

La copie du bail en cours

Ces règles sont valables pour les logements vides et les logements meublés dont le bail a été signé après le 27 mars 2014. Pour les logements meublés dont le bail a été signé avant le 27 mars 2014, les logements dits « loi de 48 » et les logements conventionnés Anah, d’autres règles s’appliquent.