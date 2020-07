Dans le cadre d’un voyage en autocar, les passagers sont protégés en cas de litige. Annulation ou retard, détérioration ou perte de bagages, accident, etc., la compagnie a des responsabilités envers les voyageurs. Le point sur ces obligations.

Bon à savoir : Les autocaristes sont soumis à des obligations évolutives liées à l’état de crise sanitaire. Pour s’informer en temps réel, il est possible de faire appel à la FNTV (Fédération nationale des transports de voyageurs) ou à la DDPP (Direction départementale de la protection des populations).

Celui-ci est applicable dès lors que la montée ou la descente du voyageur a lieu dans l’un des pays membres de l’UE, sur un service régulier destiné à des catégories non déterminées de passagers, et lorsque la distance prévisible à parcourir est égale ou supérieure à 250 km.

Le trajet en autocar est annulé ou retardé

Comme le précise le règlement européen, la notion de retard n’est effective que pour le départ et non pour l’arrivée. Il s’agit donc de « la différence de temps entre l’heure à laquelle le service régulier devait partir — d’après l’horaire publié — et l’heure de son départ réel ».

Si l’annulation ou le retard est du fait du transporteur, alors celui-ci doit se conformer à 3 obligations.

Informer les passagers

Tout retard ou annulation de trajet doit être communiqué aux passagers dans les plus brefs délais, au plus tard 30 minutes après l’heure de départ prévue. Le transporteur doit communiquer aux voyageurs le nouvel horaire de départ. Si cela est possible, ils doivent être informés par voie électronique.

Proposer des alternatives et compensations

Si un trajet est annulé, que le retard est supérieur à 2 heures ou que des passagers sont victimes d’une surréservation, le transporteur est tenu de tout mettre en œuvre pour les emmener vers leur destination finale (réacheminement ou poursuite du trajet), et ce, sans surcoût, dans les mêmes conditions et dans des délais raisonnables.

Il devra également leur proposer un remboursement de leur titre de voyage, et s’il y a lieu, un retour gratuit dans les meilleurs délais et jusqu’au point de départ initial.

Si le transporteur n’est pas en mesure de poursuivre le voyage ou de réacheminer ses passagers jusqu’à leur destination finale, ces derniers ont droit, en plus du remboursement de leur billet, à une indemnisation correspondant à 50 % du prix du titre de voyage.



Apporter une assistance aux voyageurs

Dans le cas d’une annulation ou d’un retard supérieur à 90 minutes pour un voyage de plus de 3 heures, les passagers se verront offrir de quoi grignoter, des boissons rafraîchissantes et des repas.

Si cela est nécessaire, un séjour à l’hôtel ou dans un autre type d’hébergement est pris en charge par la compagnie, dans la limite de 80 € par nuit et pour 2 nuitées au plus. Dans cette situation, le transporteur est tenu de mettre à disposition des passagers un moyen de transport pour assurer la liaison.

Bon à savoir : La compagnie n’est pas tenue de rembourser un passager en retard qui a manqué le départ de l’autocar. Avec certaines cartes bancaires, il est possible de bénéficier d’une assurance annulation. Renseignez-vous auprès de votre banque ou de l’organisme gestionnaire de la carte bleue.