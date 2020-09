À l’approche de la retraite ou au cours de celle-ci, plusieurs questions peuvent venir en tête notamment au sujet des droits et paiements. Il est parfois fastidieux de trouver les réponses, en particulier lorsque le numérique n’est pas un outil régulièrement utilisé. L’Assurance retraite a donc créé Aria, un assistant virtuel, qui vous guide pour mieux comprendre la retraite et ce qui l’entoure.

Pour obtenir les conseils d’Aria, il suffit d’accéder à l’ espace personnel de l’Assurance retraite . Si vous n’en possédez pas encore, il est facile de le créer en se rendant directement sur le site . Après avoir sélectionné « créer mon compte » sur la page d’accueil, seulement quelques informations sont demandées. Il s’agit de votre numéro de sécurité sociale et d’ une adresse email . L’espace personnel est automatiquement généré, et il conserve en sécurité toutes vos données personnelles.

L’assistant virtuel apporte des réponses personnalisées

Après connexion à l’espace personnel, l’assistant virtuel Aria s’adresse à vous directement. Vous pouvez alors lui poser toutes les questions relatives à la retraite.

Futur retraité, Aria peut vous fournir, sur demande, l’âge de départ à la retraite, mais également le montant que vous allez percevoir. Par ailleurs, l’assistant apporte des réponses détaillées sur des sujets plus complexes, comme la retraite de réversion.

Une fois à la retraite, il sera toujours possible de consulter Aria, afin de connaître le montant déclaré à l’administration fiscale, les modalités à suivre pour effectuer un changement de coordonnées bancaires ou encore la procédure pour télécharger une attestation de paiement.

Aria est doté d’une intelligence artificielle et gagnera donc en expertise après chaque sollicitation. Ses réponses devraient ainsi devenir plus précises et personnalisées avec le temps.