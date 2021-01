La crise sanitaire et les deux confinements qui en découlent n’ont pas permis à certains détenteurs de chèques-vacances de les utiliser. Ainsi, ceux datant de 2018 sont arrivés à échéance, comme habituellement deux ans plus tard, c’est-à-dire à la fin de l’année 2020. Et normalement, ils ne valent plus rien en ce début d’année 2021. Pourtant, pour la première fois, l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV) propose d’échanger ces chèques périmés, sous certaines conditions.