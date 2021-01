À la fin de la procédure, le DSE dûment rempli peut être envoyé. Il ne vous reste plus qu’à attendre la réponse positive ou non du CROUS , transmise en général dans les 30 jours qui suivent . Elle sera assortie d’une notification temporaire. Si votre inscription dans un établissement d’enseignement supérieur est confirmée, elle deviendra définitive.

Le serveur de dépôt des DSE est désormais ouvert. Si la demande de bourse est une première, rendez-vous sur le portail messervices.etudiant.gouv.fr dans la rubrique « Demande de dossier social étudiant (DSE) ». En premier lieu, vous devez créer un compte en renseignant quelques informations : nom, prénom, date de naissance, adresse email et numéro INE. Si vous possédez déjà un compte sur Parcoursup , vous pouvez directement vous connecter avec la même adresse email. Ensuite, il vous suffit de suivre pas à pas les instructions.

La date butoir des demandes de bourse est encore loin. Pour autant, évitez d’attendre trop longtemps. En effet, tout dossier envoyé après le 15 mai n’est plus prioritaire et sera examiné avec du retard. Par conséquent, vous risquez de ne pas recevoir le premier versement dès le début du mois de septembre.

Les avantages de la bourse étudiante

La bourse sur critères sociaux contribue au financement de la vie étudiante : du logement à la restauration. Elle dépend des ressources du foyer, du nombre d’enfants et de la distance entre le lieu d’études et le domicile des parents. Pour l’année universitaire 2021-2022, les montants annuels ont été légèrement revalorisés, allant de 1 032 euros (échelon 0 bis) à 5 679 euros (échelon 7).

Les étudiants boursiers sont exonérés des droits d’inscription et de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus). Ils bénéficient également d’autres avantages comme le repas à 1 euro dans les restaurants CROUS et l’inscription sur liste prioritaire pour obtenir un logement étudiant.