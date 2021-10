Alors selon le chef de l’État, la France de 2030 doit « mieux produire, mieux vivre et de mieux comprendre le monde. » « Pour y arriver, il y a dix objectifs qu’on va se donner », a indiqué Emmanuel Macron.

Comme l’a expliqué Emmanuel Macron, « il y a aujourd’hui un déficit de croissance potentielle, un déficit public, un déficit du commerce extérieur. Un triple déficit qui se nourrit depuis des décennies ». « Si nous restons à ce niveau, nous ne rattraperons pas notre retard et nous nous laisserons distancer dans les 10 prochaines années ».

8 milliards d’euros pour décarboner notre industrie

Ainsi le président de la République a annoncé que le premier objectif était de « faire émerger la France d’ici 2030 » dans le secteur des « réacteurs nucléaires de petite taille innovants, avec une meilleure gestion des déchets. » Pour ce faire, le chef de l’État a annoncé une enveloppe d’un milliard d’euros d’ici 2030.

Emmanuel Macron souhaite également que la France devienne, d’ici 9 ans, le leader de l’hydrogène vert. « On doit investir massivement dans cette filière », a-t-il expliqué, avant d’annoncer un objectif d’au moins « deux Gigafactory d’électrolyseurs » sur le territoire.

Le président de la République a aussi fixé l’objectif de décarboner notre industrie. « Nous devons investir 8 milliards pour aider le secteur industriel ». Notons qu’en plus d’un investissement public, les entreprises privées devraient également mettre la main à la poche.

Et dans le même temps, il y aura un objectif d’investissement de plus de 500 millions d’euros dans les énergies non renouvelables.