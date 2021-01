Depuis mai 2017, la HAS (Haute Autorité de Santé) recommande un prélèvement sanguin appelé DPNI (Dépistage Prénatal Non Invasif) chez la femme enceinte pour détecter une éventuelle trisomie 21 de son bébé lorsque l’échographie combinée à la prise de sang réalisées au premier trimestre de grossesse ont montré un risque élevé. C’est une alternative non invasive à l’amniocentèse qui sera bientôt prise en charge par la Sécurité sociale. Explications.