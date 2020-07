En raison de la crise sanitaire, les modalités des examens du baccalauréat et du DNB (Diplôme national du brevet) ont été modifiées, et le contrôle continu a remplacé les épreuves écrites et orales. Les résultats du bac paraîtront mardi 7 juillet et ceux du brevet, entre le mercredi 8 juillet et le vendredi 10 juillet.