Les deux éditions , 2018 et 2019, ont été un franc succès et ont permis de récolter respectivement 24 et 22 millions d’euros destinés à la Fondation du patrimoine. Cette dernière est une organisation privée qui œuvre pour la protection d’un patrimoine de proximité. Elle est à l’origine de projets de grande envergure avec pour ambition de transmettre ces monuments reçus en héritage aux générations futures.

La liste des monuments concernés

En juin, 18 sites prioritaires ont été présentés dont le viaduc des Rochers Noirs, l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse ou encore le théâtre romain de Lillebonne. La liste des 101 autres sites retenus a été annoncée le lundi 31 août dans un lieu emblématique : les Murs à pêches de Montreuil. Un choix qui n’est pas anodin puisque les 34 hectares utilisés pour la culture des pêches dès le XVIe siècle sont menacés par l’urbanisation.

Afin de couvrir l’intégralité du territoire français, un site par département est pris en compte. La liste est composée de monuments variés : châteaux, églises, phares, ponts, et bien d’autres. Il s’agit principalement d’éléments de patrimoine méconnus et difficilement entretenus par les collectivités qui manquent de moyens. Pour candidater, il est nécessaire de déposer un dossier sur le site missionbern.fr. Après étude des demandes, la sélection des sites se base sur plusieurs critères : le projet de sauvegarde envisagé, l’urgence de la situation et l’intérêt patrimonial. Elle n’est pas aisée et fait donc intervenir plusieurs acteurs comme le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine.