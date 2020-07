Avant tout téléchargement, il est conseillé de lire les avis et conseils des utilisateurs . De même, certains articles sur internet sont également instructifs quant à certains détails primordiaux (conservation et utilisation des données personnelles, etc.).

Les recommandations à suivre lors de l’utilisation d’une application de retouche photo

Lorsqu’une application demande l’accès à votre banque de photos, cela signifie qu’elle aura accès à toutes vos photos et non uniquement à celles que vous prendrez via l’application. Ainsi, il est important de tenir compte des messages proposant d’avoir accès à la bibliothèque durant la mise en ligne de vos photos et donc de vérifier les autorisations que vous lui donnez.

Attention aux droits à l’image d’autrui

Un utilisateur peut avoir accepté les conditions de l’application, mais cela n’est peut-être pas le cas de son entourage. En ce sens, il convient de rester vigilant quant à la publication des photos.

Par respect pour la vie privée d’autrui, il est conseillé de demander l’autorisation de vos proches avant de mettre leurs photos en ligne, surtout si celles-ci peuvent être rendues publiques.

Vos moindres faits et gestes peuvent être connus

Derrière certaines photos et applications, se cachent également des métadonnées, comme la géolocalisation, la date et l’heure des prises de photos, le type d’appareil utilisé, etc. Cela indique précisément où vous vous trouvez, à quel moment et durant combien de temps. Certaines applications peuvent utiliser ces informations à des fins préjudiciables.