Dans les applications que vous téléchargez et que vous utilisez au quotidien, des logiciels sont installés et permettent de récolter des informations sur votre mode de vie , vos centres d’intérêt et votre localisation.

Android

Sur Android, vous pouvez désactiver votre géolocalisation dans les paramètres, en fonction du modèle de votre téléphone. Il faut également procéder à la réinitialisation de son IP (Identifiant publicitaire) ou à la désactivation des annonces ciblées.

Qu’est-ce qu’un identifiant publicitaire ? Les identifiants publicitaires sont transmis aux annonceurs de publicités et sont utilisés dans le but de personnaliser les messages qui vous seront transmis en fonction des données personnelles qui seront récoltées. Votre identifiant publicitaire reste stocké dans votre téléphone tant que vous ne le réinitialisez pas. Plus vous gardez le même identifiant publicitaire, plus les annonceurs pourront récolter et cumuler un maximum d’informations sur vos habitudes de vie.

iPhone

Pour toute première utilisation d’une application, si celle-ci souhaite utiliser vos données de position, l’application vous demande une autorisation ou non de votre part. Il en est de même lorsque l’application, va utiliser vos données lorsque celle-ci est mise en arrière-plan, elle doit vous demander votre accord.

Vous pouvez contrôler l’utilisation de votre localisation pour toutes vos applications en allant dans « Réglages », « Confidentialité » et « Service de localisation ». Vous pourrez alors connaître les applications qui ont accès à votre localisation et définir les accès pour chacune.