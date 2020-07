L’été, les arnaques « à l’irlandaise » se multiplient. Les escrocs tentent de soutirer de l’argent liquide aux personnes les plus vulnérables qui profitent d’une pause sur les aires d’autoroute et stations-service. Le point sur cette escroquerie bien connue de la gendarmerie.

Pour ajouter du réalisme à la situation et vous attendrir, il agit en présence de « sa famille », dont les membres sont bien habillés, et qui ne semble donc pas être dans le besoin. De prétendues preuves du vol, ou des pièces d’identité peuvent également vous être présentées. La voiture est immatriculée en Angleterre ou en Irlande.

Généralement, l’arnaque dite « à l’irlandaise » se déroule de la façon suivante : un homme ou une femme parlant très bien anglais vient vous accoster sur une aire d’autoroute, et vous explique avoir été victime d’un vol. « On nous a tout volé » peut vous dire l’individu avec un air paniqué ou hagard. Il affirme être dans l’impossibilité de rentrer chez lui de l’autre côté de la Manche.

Que faire si l’on soupçonne une arnaque ?

Attention, des variantes de cette arnaque existent et les scénarios sont bien rodés. On peut vous faire croire à une carte bleue perdue ou bloquée, et il y aura souvent des enfants à l’arrière du véhicule pour vous attendrir et vous inspirer confiance.

Sur internet, nombreux sont les témoignages de personnes qui en ont été victimes, en raison de leur bon cœur et du « professionnalisme » des escrocs qu’elles avaient en face. Elles précisent souvent que les arnaqueurs les laissent prendre des photos d’eux, de leur véhicule, de leurs papiers d’identité, etc.

Dans le cas où vous seriez sollicité dans le cadre d’un scénario identique ou similaire, contactez la police ou la gendarmerie. Si la famille a effectivement été victime d’un vol, les autorités seront les plus à même de leur porter assistance. Si ce sont des escrocs, la présence d’une patrouille de police devrait les décourager.