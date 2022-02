Le texte porté par le député LREM Patrick Vignal et inspiré par le collectif « Porte ton nom » a été définitivement adopté par le Parlement jeudi 24 février 2022. Après un rejet du Sénat, c’est l’Assemblée nationale qui a tranché le même jour par 69 voix pour, une contre et 2 abstentions. L’adoption de cette proposition de loi va permettre de simplifier une démarche aussi longue que complexe, celle du changement de nom de famille. Chacun pourra ainsi, une fois dans sa vie, changer son nom en se rendant simplement en mairie. Explications.

Plus de 3 000 personnes entreprennent chaque année la démarche de changement de nom pour de multiples raisons. Elles se lancent alors dans une procédure complexe , car si la loi française permet bien de changer de nom de famille, le demandeur doit justifier d’un motif légitime . En outre, la procédure est accessible uniquement aux personnes de plus de 18 ans. Pour les mineurs, ce sont les parents ou tuteurs légaux qui doivent s’en charger.

Les étapes de la procédure

La procédure de changement de nom est composée de plusieurs étapes. Tout d’abord, il faut publier une demande de changement au Journal Officiel, ainsi que dans un journal d’annonces légales (Jal). Cette démarche peut se faire :

en ligne via un téléservice ;

par mail à l’adresse suivante : annonces.jorf@dila.gouv.fr ;

par courrier envoyé à la Direction de l'information légale et administrative (Dila) : DILA, DIRE - JOURNAUX OFFICIELS, TSA n°71641, 75901Paris CEDEX 15.

Concernant la publication dans un Jal, le demandeur devra se tourner vers l’organisme habilité au sein de son département et indiquer dans son annonce son état civil et celui de ses enfants, son adresse et le nouveau nom. Pour la somme de 110 €, la demande de changement sera publiée sous 3 à 5 jours.

Par la suite, il sera nécessaire de se tourner vers le ministère de la Justice, et plus précisément la Direction des affaires civiles et du Sceau, en lui adressant un dossier complet. Celui-ci devra notamment comprendre un acte de naissance, une copie de pièce d’identité, un extrait de casier judiciaire, un exemplaire du JO et du Jal et une requête indiquant les raisons de l’abandon du nom de famille.