Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes réitère l’évènement « 1 Semaine pour 1 Emploi ». Il est programmé du 1er au 9 octobre 2020 dans différents lieux de la région et accessible également depuis chez vous, au format digital. Profitez de cette occasion pour dynamiser votre recherche d’emploi en découvrant les métiers et les secteurs qui recrutent.

Plus de 150 événements sont au programme : pré-entretiens d’embauche , ateliers pratiques (aide à la construction de CV, préparation d’entretiens) mais aussi conférences sur l’emploi à l’international, la reconversion professionnelle ou encore la création d’entreprise. Des portes ouvertes sont également organisées dans les centres de formation et les entreprises partenaires.

Chaque année, cette manifestation permet à des personnes en recherche d’emploi de rencontrer des recruteurs et des experts afin d’échanger sur les opportunités du marché. C’est aussi un rendez-vous important pour les entreprises qui profitent de cette vitrine pour renforcer leur visibilité auprès des candidats. C’est une manifestation qui peut représenter un gain de temps dans leur processus de recrutement et l’occasion de rencontrer d’autres profils que dans un contexte de recrutement classique.

Une édition 2020 que vous pouvez suivre à distance !

Comme les années précédentes, vous pouvez assister aux nombreux évènements qui sont programmés dans les différentes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, il est nécessaire de vous présenter seul et de vous inscrire au préalable. Pour cela, vous pouvez télécharger le programme sur le site de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et vous rapprocher de votre conseiller. Il faut également vous munir d’un masque et apporter votre propre stylo.

La nouveauté de cette 15ème édition « 1 Semaine pour 1 Emploi », c’est la mixité entre le présentiel et le digital. La présence d’un logo en face de certains événements du programme vous indique qu’ils sont disponibles en ligne. Ainsi, vous avez la possibilité d’accéder à des web conférences mais aussi d’interagir en direct avec des professionnels depuis votre domicile. Pour cela, il vous suffit de créer gratuitement votre compte : il vous permet d’établir votre programme personnalisé pour la semaine et vous donne également accès à certains contenus en replay.

Il existe un autre moyen de participer à cette manifestation depuis chez vous en écoutant les antennes régionales de France bleu. Du 1er au 9 octobre 2020, de nombreuses offres d’emploi sont diffusées sur les ondes tout au long de la journée. Vous pouvez également écouter des émissions thématiques, suivre les interventions d’experts de l’emploi ou de la formation et interagir avec eux.