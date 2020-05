Dans le cadre de vos études, vous pouvez parfois être amené à changer de région, et notamment lorsque le cursus que vous souhaitez suivre n’est pas proposé près de chez vous. Dans le but de vous encourager dans la poursuite de vos études et vous permettre de faire face aux dépenses engendrées par ce nouveau départ, l’État a mis en place une aide financière destinée à la mobilité des étudiants en Master. Tour du sujet.