2 800 embauches pour faire face à l’afflux de chômeurs

Comme l’a récemment indiqué la ministre du Travail, Élisabeth Borne, sur le plateau de BFMTV, « 1 300 emplois supplémentaires à Pôle emploi pour accompagner les jeunes » sont prévus, dont « 650 dès le mois de septembre ».

En outre, le recrutement de 1 500 conseillers supplémentaires est prévu « dès le mois de septembre également, pour faire face à l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi », a-t-elle expliqué. Ces 2 800 postes, en équivalent temps plein, seront soit des CDD, soit des CDI.

Si le marché de l’emploi venait à se dégrader au-delà des estimations du gouvernement, la ministre du Travail a laissé entendre que des recrutements supplémentaires pourraient être organisés.

« On aura des rendez-vous réguliers pour regarder la situation de l’emploi et adapter les effectifs », a-t-elle précisé, ajoutant que le but poursuivi était « qu’on puisse continuer à avoir un accompagnement de qualité, et donc que chaque conseiller de Pôle emploi ait un portefeuille, un nombre de chômeurs accompagnés qui reste de taille raisonnable ».