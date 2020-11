Quels sont les secteurs qui recrutent ? Comment rédiger un bon CV ? Comment bien préparer son entretien ? Pour répondre à ces questions et bien d’autres encore, Pôle emploi et le groupe France Télévisions ont imaginé « Une minute pour l’emploi » : un programme court s’adressant aux demandeurs d’emploi comme aux recruteurs. En un minimum de temps, il vous apporte tous les conseils nécessaires en matière d’emploi.

Le programme « Une minute pour l’emploi », lancé en 2019, revient une nouvelle fois sur France 3 . Il vous donne rendez-vous du lundi au vendredi dès 20h15 , juste avant la série « Plus belle la vie ». Au total, près de 40 vidéos seront présentées au public jusqu’au 1er janvier 2021. Issu d’un partenariat entre Pôle emploi et la chaîne de télévision, ce rendez-vous quotidien intervient dans la cadre de l’opération #Tousmobilisés pour l’emploi, qui vise à favoriser l’insertion professionnelle, difficile en cette période de crise sanitaire.

Des conseils aux demandeurs d’emploi et recruteurs

Dans chaque épisode, vous retrouvez les conseils de Camille ou Bouchra sur des thématiques diverses organisées en 3 grandes catégories : s’orienter, postuler et recruter.

L’objectif du programme est d’accompagner les recruteurs et demandeurs d’emploi dans leurs démarches professionnelles. En 1 minute seulement, les candidats apprendront comment bien démarrer la recherche d’emploi, faire bonne impression lors d’un entretien ou encore utiliser les réseaux sociaux à leur avantage. Pour les salariés, des conseils sont fournis sur la manière de booster la productivité ou négocier son salaire. Enfin, les recruteurs et managers peuvent eux aussi tirer profit de ces programmes courts grâce aux vidéos suivantes : « Rédiger une offre d’emploi attractive », « Pourquoi recruter un alternant ? » et « Les clefs d’un bon manager ». Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche pratique, récapitulant les points clés et apportant quelques compléments d’information.

De nouveaux épisodes sont au programme de la saison 2020, notamment sur les aides exceptionnelles à l’embauche, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi. Retrouvez-les prochainement sur France 3 ou sur le site uneminutepourlemploi.fr.

Avec « Une minute pour l’emploi », vous avez ainsi toutes les cartes en main pour réussir dans votre recherche d’emploi ou votre recrutement.