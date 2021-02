Pourquoi saisir le médiateur de l’Agirc-Arrco ?

Tout salarié ou assimilé (invalide, chômeur, etc.), retraité ou entreprise adhérente au régime, qui est en désaccord avec une décision de sa caisse de retraite ou de la fédération Agirc-Arrco, peut saisir la médiation. Le montant des cotisations, un retard de paiement de la pension, une période de carrière non prise en compte et la date de départ en retraite sont autant de différends envisageables. Les directeurs des institutions de retraite complémentaire, les conciliateurs de justice et Défenseurs des Droits ont également la possibilité de faire intervenir un médiateur pour le compte d’un allocataire.

Avant d’entamer la procédure, le demandeur doit toutefois se rapprocher de son institution de retraite pour présenter une réclamation. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois ou si le différend ne parvient pas à se résoudre, l’assuré est en droit de faire appel au médiateur.