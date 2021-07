L’aide au mérite du Crous récompense une mention « très bien » au bac

L’aide au mérite est attribuée aux futurs étudiants sous conditions. Pour en bénéficier, ils doivent :

être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur à la rentrée ;

percevoir une bourse sur critères sociaux ou une allocation spécifique annuelle pour l’année universitaire 2021-2022 ;

avoir décroché une mention « très bien », soit une moyenne de 16/20 ou plus, au baccalauréat.

Cette aide est donc réservée aux futurs étudiants dont les revenus sont modestes et vient récompenser les excellents résultats obtenus au baccalauréat. Elle s’élève à 900 euros pour une année et complète ainsi le montant de la bourse étudiante. Le versement s’effectue en 9 mensualités de 100 euros chacune. Pour l’obtenir, les élèves éligibles doivent simplement compléter leur dossier social étudiant (DSE). Le Crous se charge ensuite de la validation du dossier et des vérifications nécessaires concernant la mention au bac. Il informe directement les bénéficiaires de l’attribution de l’aide au mérite. Attention, ce coup de pouce peut être supprimé si l’étudiant ne respecte pas les obligations d’assiduité aux cours et aux examens.