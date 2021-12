Les salariés, fonctionnaires ou travailleurs agricoles à la retraite se demandent chaque année quand ils vont recevoir le paiement de leur pension. Et si les retraites sont versées tous les mois, la date varie d’une caisse de retraite à l’autre. En sachant qu’il existe en France 42 organismes de retraite différents. Découvrez le calendrier de paiement des pensions de retraite 2022.

Carsat : quel calendrier pour la retraite de base des anciens salariés ?

L’Assurance retraite, qui est le régime de retraite de base des anciens salariés, artisans, commerçants et agents non titulaires de la fonction publique, verse les pensions de retraite à terme « échu », soit en général le 9 du mois suivant. En clair, le paiement des pensions de janvier 2022 interviendra le 9 février 2022. Toutefois lorsque le 9 tombe un samedi, dimanche ou un jour férié, le versement de la retraite est reporté au jour ouvré le plus proche.

En 2022, on dénombre 4 exceptions : les pensions de retraite de décembre seront versées le 7 janvier 2022, celles de mars le 8 avril 2022, celles de juin le 8 juillet 2022 et enfin celles de septembre le 7 octobre 2022.

Pour information, l’Assurance retraite assure la gestion de la retraite du régime général de la Sécurité sociale. Elle englobe la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pour l’Île-de-France, les caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) pour les autres régions et les caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) pour les départements et région d’outre-mer (DROM).

Voici le calendrier 2022 des versements par l’Assurance retraite :

Assurance retraite : calendrier de paiement des pensions 2022 Mois dû Date de paiement Décembre 2021 7 janvier 2022 Janvier 2022 9 février 2022 Février 2022 9 mars 2022 Mars 2022 8 avril 2022 Avril 2022 9 mai 2022 Mai 2022 9 juin 2022 Juin 2022 8 juillet 2022 Juillet 2022 9 août 2022 Août 2022 9 septembre 2022 Septembre 2022 7 octobre 2022 Octobre 2022 9 novembre 2022 Novembre 2022 9 décembre 2022 Décembre 2022 9 janvier 2023

Carsat d’Alsace-Moselle : versement des retraites par anticipation

Les personnes qui dépendent de la Carsat d’Alsace-Moselle recevront leur pension de retraite plus tôt que les autres. En effet, le paiement est effectué le 1er jour du mois dû ou le jour ouvré le plus proche (le 2 ou le 3) dans le cas d’un week-end ou d’un jour férié. À titre d’exemple, les pensions de janvier seront versées le 3 janvier 2022.