Toutefois, ce ne sont pas les deux seules raisons de cette grève générale. Elle est également « due aux problèmes que nous rencontrons », a expliqué sur France Info, Ary Chalus, le président de la région Guadeloupe. Avant d’ajouter : « Avec la situation sanitaire, la Guadeloupe a beaucoup perdu, notamment en matière de taxe spéciale de consommation sur le carburant et le transport. (…) Et si beaucoup sont aidés dans l’Hexagone, la Guadeloupe, la Martinique ou les Antilles ne sont pas prises en compte. »

Guadeloupe : où en est la vaccination ?

Selon l’Agence régionale de santé, 46,43 % des Guadeloupéens de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose de vaccin, en date du 16 novembre. À titre de comparaison, 91 % des Français majeurs se sont vus administrer au moins une injection selon le ministère de la Santé.

Et concernant les soignants travaillant sur cette île, 85,30 % des soignants libéraux sont vaccinés contre plus de 92 % des dentistes et des médecins et près de 80 % des infirmiers.