La situation s’est nettement dégradée en Guadeloupe. Au dimanche 1er août 2021, le nombre de nouveaux cas s’élevait à 3 123, alors que 1 764 cas avaient été recensés le vendredi 30 juillet. Le taux d'incidence est de 828 cas pour 100 000 habitants , contre 287 pour 100 000 une semaine plus tôt. « On est rentré dans une phase extrêmement difficile », a alerté le préfet de Guadeloupe. Afin d’endiguer cette vague de contamination, des mesures jugées « indispensables » ont donc été prises.

Un nouveau confinement en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion

Face à la flambée de l’épidémie de Covid-19, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte, a annoncé le reconfinement de l’île. Il débutera ce mercredi 4 août à 20 heures et s’appliquera pendant au moins trois semaines. Il sera accompagné d’un couvre-feu, instauré entre 20 heures et 5 heures. Durant la journée, les déplacements seront limités à un rayon de 10 km autour du domicile. Pour se rendre au-delà de cette limite, les habitants devront justifier d’un motif impérieux et posséder une attestation de déplacement.

En revanche, les commerces (centres commerciaux, supermarchés, magasins) resteront ouverts avec une jauge de 8 mètres carrés par client. De même, les restaurants pourront accueillir du monde, mais le midi seulement. Les bars, gymnases, stades et piscines devront à l’inverse baisser le rideau pendant trois semaines. Il sera également interdit de pique-niquer sur les plages. Ces dernières seront accessibles uniquement aux baigneurs, sportifs et promeneurs, à condition qu’ils ne soient pas accompagnés. Enfin, les manifestations festives organisées au cours du mois d’août, en particulier les fêtes patronales, sont toutes annulées ou reportées.

Si de telles mesures ne suffisent pas à infléchir la courbe des contaminations, le confinement se fera plus strict avec la fermeture des commerces et restaurants, ainsi qu’un couvre-feu avancé à 18 heures.

La situation n’étant guère meilleure en Martinique, un nouveau confinement a été décrété le vendredi 30 juillet pour au moins trois semaines. Le couvre-feu, qui était en vigueur à partir de 21 heures, est avancé à 19 heures. Les restrictions de déplacement ont également fait leur grand retour avec la limite des 10 km. Un changement est toutefois à noter : tous les commerces dans lesquels le masque peut être porté sont autorisés à maintenir leur activité. Cela exclut évidemment les restaurants et salles de sport qui sont bel et bien dans l’obligation de fermer. L’accès aux plages est là aussi possible pour les activités sportives et dynamiques uniquement.

Dernière île concernée par un énième confinement : la Réunion. Depuis le samedi 31 juillet, seuls les déplacements dans un périmètre de 10 km autour du domicile sont autorisés. Attention, ce rayon passe à 5 km le dimanche. Le couvre-feu se veut plus strict, débutant dès 18 heures pour s’achever à 5 heures. Comme en Martinique, les commerces ont la possibilité d’accueillir leurs clients dès lors que ces derniers portent le masque en permanence. Les regroupements festifs sont également proscrits.