Mais jusqu’alors, elles devaient nécessairement demander la liquidation de leurs droits à la retraite auprès de la caisse à laquelle elles ont cotisé, et ce, même si elles ne pouvaient prétendre à une pension de retraite. Et en cas d’oubli, le droit à l’allocation était suspendu.

Un versement de la pension de retraite automatisé

Les démarches administratives peuvent être lourdes pour nombre de personnes en situation de handicap, notamment à l’approche de la retraite. Grâce à un nouveau décret publié au Journal officiel le 30 juin, le passage de l’AAH à la retraite est simplifié.

Depuis le 1er juillet 2020, les bénéficiaires l’AAH, quel que soit leur taux d’incapacité, n’exerçant pas d’activité professionnelle et atteignant l’âge légal pour partir en retraite, n’ont plus aucune démarche à effectuer pour demander la liquidation de leurs droits à la retraite. C’est la CAF qui effectue les démarches à leur place et qui les en informe au plus tard 6 mois avant leurs 62 ans.

Il est toutefois possible de s’y opposer au plus tard 4 mois avant l’âge de départ à la retraite, par simple écrit renvoyé en recommandé avec accusé de réception. Sans opposition de leur part, le versement de leur pension de retraite sera automatique.

Cette procédure simplifiée évite ainsi toute rupture de droits.