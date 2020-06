Des dégâts évalués à 1,5 million d’euros

En l’espèce, un assuré, circulant en état d’ébriété, avait provoqué un accident en abandonnant son véhicule sur une voie ferrée. Celui-ci avait été percuté par un train occasionnant des dommages matériels évalués à 1,5 million d’euros. L’assureur avait notifié à son client la nullité du contrat pour défaut de déclaration d’un élément susceptible de changer son opinion du risque en cours de contrat. En effet, l’assuré ne lui avait pas fait part de sa condamnation pénale pour conduite en état d’ivresse intervenue quelques mois auparavant.

Dans cette affaire, la compagnie d’assurance avait indemnisé la victime et réclamait le remboursement à son assuré et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel a sollicité sa mise hors de cause.