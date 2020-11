Vers un report du Black Friday

Tous les ans, le Black Friday casse les prix le temps d’une journée, parfois plus. Les réductions qu’il promet permettent aux consommateurs d’anticiper l’achat des cadeaux de Noël et aux commerçants d’augmenter leur chiffre d’affaires. Mais cette année, aura-t-il bien lieu le 27 novembre ?

Confinement, magasins fermés et commerçants en colère, le Black Friday soulève de nombreuses questions en cette période de crise sanitaire. Les géants de la vente en ligne ont d’ores et déjà lancé leurs premières promotions au grand dam des commerçants. Pour limiter les pertes, ces derniers renouvellent la même requête auprès du gouvernement : rouvrir les magasins avant le 1er décembre et reporter le Black Friday.

Des records de vente chaque année Alors que le Black Friday ne remportait pas l’adhésion des Français lors de son lancement sur le territoire en 2010, il est progressivement devenu un rendez-vous incontournable et très attendu par les consommateurs. Ce jour-là, les articles sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Et pour se les arracher, la foule se presse dans les magasins : queues interminables au moment de passer à la caisse, bousculades dans les allées, etc. Si traditionnellement le Black Friday ne dure que 24 heures, plusieurs marques optent pour des promotions plus longues, sur plusieurs jours. En 2019, 56 millions de transactions ont été réalisées en seulement une journée. Les produits les plus achetés font partie du secteur de l’électronique ou de la mode. Dans le e-commerce, Amazon demeure le grand gagnant du Black Friday, devant Cdiscount, la Fnac et Zalando. Fidèles à leurs commerces de proximité, les Français continuent d’effectuer en grande partie leurs achats sans avoir recours à la vente en ligne. Il pourrait en être autrement cette année.