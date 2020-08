Le ministère de l’Éducation vient d’établir un nouveau protocole sanitaire alors que la rentrée scolaire approche pour les élèves des écoles, collèges et lycées. Ce protocole assouplit certaines règles de distanciation physique , mais maintient l’obligation du port du masque pour le personnel enseignant et le respect des gestes-barrière. Explications.

Ce protocole est plus souple que celui en vigueur en fin d’année scolaire 2019, mais prévoit le maintien des gestes-barrière :

Le ministère de l’Éducation a établi un nouveau protocole sanitaire pour les écoles, collèges et lycées en suivant les recommandations publiées dans un avis du Haut Conseil de la santé publique du 7 juillet 2020 .

En revanche, la mise en quarantaine des jouets ou des objets est abandonnée. Les enfants pourront de nouveau accéder aux jouets et aux espaces collectifs extérieurs (bancs…) sans restriction . Il sera de nouveau possible pour les élèves de se prêter du matériel (crayons, gommes…) en classe.

Un nettoyage minutieux reste de vigueur qui implique une désinfection des tables de cantine et des surfaces les plus touchées (poignées de porte...) au moins une fois par jour. Les sols devront aussi être désinfectés une fois par jour.

Mouvements des élèves, du personnel et des parents dans l’établissement

Il n’y aura plus de mesure spécifique visant à limiter le brassage des élèves, mais les chefs d’établissements devront essayer de limiter les croisements de personnes importants en aménageant autant que possible les heures d’entrées et de sorties de l’établissement.

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans (élèves, personnel et enseignants) lors de ces déplacements.