Un protocole allégé visant à réduire les fermetures de classe

2 000 classes sont actuellement fermées en France en raison des mesures sanitaires. « Le nouveau protocole va permettre d’avoir moins de classes fermées », a assuré Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, lundi 21 septembre au micro de RTL. Selon lui, « on voit maintenant d’après de nombreuses études que les enfants se contaminent très peu entre eux et qu’il y a peu de contaminations d’enfant à adulte ».

Jusqu’ici, dès qu’un enfant était testé positif au Covid-19, tous les autres enfants étaient considérés comme des cas contacts, ce qui entraînait la fermeture de la classe. Les cas contacts ne pouvaient en effet revenir à l’école qu’en cas de test négatif réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé.

Désormais, le protocole sanitaire appliqué aux écoles maternelles et élémentaires est allégé. La confirmation d’un cas de coronavirus parmi les enfants n’entraîne plus automatiquement la fermeture de la classe.

Celle-ci pourra « continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts », a fait savoir le ministère de l’Éducation nationale dans un communiqué. L’enfant malade doit en revanche rester isolé au moins 7 jours après le résultat du test de dépistage ou le début des symptômes.

Ce n’est que si au moins trois enfants « ne venant pas de la même famille ou ne vivant pas dans le même foyer » sont testés positifs que la classe, voire l’école, pourra fermer, et que le protocole d’identification des cas contacts sera mis en route.

Quant aux enseignants portant un masque, s’ils ont côtoyé un élève non masqué testé positif, ils ne sont plus considérés comme cas contacts et ne sont plus invités à respecter une période d’isolement.