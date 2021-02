Selon le ministère de l’Éducation nationale, « près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification et 60 000 mineurs ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi ». Avec le plan « 1 jeune, 1 solution » ou l’obligation de formation, le gouvernement multiplie les coups de pouce pour orienter les jeunes et les aider à s’insérer sur le marché du travail.

Face au décrochage scolaire de leur enfant, l’inquiétude des parents est grande et les solutions souvent difficiles à trouver. Dans le but d’accompagner les familles tout au long de l’obligation de formation, le gouvernement a mis en place des services gratuits , dont un numéro vert national.

L’obligation de formation concerne tous les jeunes de moins de 18 ans en décrochage scolaire , avec ou sans diplôme, qui ne réalisent pas de formation et ne disposent pas non plus d’un emploi. En raison de l’épidémie de Covid-19 et notamment du premier confinement, les élèves ont longtemps quitté les salles de cours pour suivre des enseignements à distance. Pour certains, le retour en classe est difficile et le retard accumulé long à compenser. D’autres ne parviennent plus à envisager de reprendre le chemin du collège ou du lycée.

Décrochage scolaire : quel est le numéro vert ?

Depuis le 14 janvier, un numéro vert est mis à disposition des jeunes en situation de décrochage scolaire et leurs parents : le 0 800 122 500. Le service est entièrement gratuit, disponible du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.

#1jeune1solution | Vous avez entre 16 et 18 ans et êtes sans école, formation ou emploi ? Contactez le 0 800 122 500 : des professionnels vous écoutent et vous accompagnent. #obligationdeformation #FranceRelance

Des conseillers sont à l’écoute des difficultés rencontrées et orientent les jeunes vers des professionnels au niveau local. L’échange téléphonique aboutit à la prise d’un rendez-vous dans un lieu non loin du domicile : une mission locale ou encore un centre d’information et d’orientation de proximité. Au cours de l’entretien, des solutions concrètes et adaptées seront proposées : service civique, volontariat, apprentissage, formation professionnelle, dispositifs de retour au lycée (Structures de retour à l’école ou SRE, micro lycées, écoles de la 2e chance), etc.

Une plateforme en ligne mise au point par l’Onisep et intitulée « Nouvelles chances » est également accessible. Elle recense l’ensemble des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire et d’accompagnement vers l’insertion, développés avec l’appui du gouvernement, des réseaux Formation qualification emploi (FOQUALE) et des missions locales.