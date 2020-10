Pendant le mois d’octobre, vous pourrez remarquer de petits rubans roses accrochés aux vêtements des passants. Ils représentent le soutien à la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein intitulée « Octobre Rose ». Elle invite en particulier les femmes à s’informer et se faire dépister afin de diagnostiquer et traiter le plus tôt possible la maladie.

Ruban Rose est une association créée en 1994 qui intervient dans la lutte contre le cancer du sein par diverses interventions. Ce ruban rose, arboré ou diffusé dans la presse, est aujourd’hui un symbole fédérant ses membres et les participants de la campagne « Octobre Rose ». Cette dernière existe depuis les débuts de l’association et comprend de multiples actions mises en œuvre pour éradiquer la maladie.

Sensibiliser et inciter au dépistage du cancer du sein

« Octobre Rose » a pour ambition d’informer sur le cancer du sein : un cancer meurtrier touchant 1 femme sur 8. S’il est le cancer le plus fréquemment rencontré chez les femmes, il n’épargne pas non plus les hommes.

Informer à grande échelle

Pour le lancement de la campagne le 1er octobre, la Tour Eiffel prend les couleurs de l’association. De nombreux événements sont également imaginés sur l’ensemble du territoire. L’association Ligue nationale contre le cancer a conçu une édition spéciale de sa course « Plus vite que le cancer ! ». Elle propose une mobilisation virtuelle : les participants peuvent réaliser la course ou la marche dans le lieu de leur choix, à domicile ou en extérieur. Il suffit de s’inscrire en ligne pour la modique somme de 5 euros à l’une des distances suggérées, soit 2, 6, 12 ou 20 km. D’autres événements, des conférences ou défis sur les réseaux sociaux comme le Bra Challenge, sont mis en place.

Le dépistage précoce

Un programme de dépistage organisé existe à destination des femmes entre 50 et 74 ans. En effet, un cancer diagnostiqué tôt augmente les chances de guérison. Dans cette tranche d’âge, le risque de développer un cancer du sein s'accroît et il devient nécessaire d’effectuer des tests. Par ailleurs, le dépistage organisé, correspondant à la réalisation d’une mammographie, est parfois inconfortable mais son importance est indéniable. Il est remboursé à hauteur de 100 % par l’Assurance maladie, sans aucune avance de frais. Pour les personnes présentant des antécédents familiaux, des examens sont généralement pratiqués avant 50 ans pour vérifier l’absence de tout cancer du sein.