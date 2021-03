11 mars : dernier jour pour formuler vos vœux

Lors de l’ouverture de la procédure, le 20 janvier, vous avez pu créer votre dossier candidat et accéder à un large choix de formations. Ces dernières sont assorties d’une fiche de présentation détaillant les enseignements proposés, afin d’orienter votre choix. Vous avez la possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux et 10 de plus pour des cursus en apprentissage. Il faut savoir que certaines formations permettent également de renseigner des sous-vœux.

Lycéen en terminale ou étudiant en réorientation, vous avez donc jusqu’au 11 mars à minuit pour formuler la totalité de vos vœux. Après cette date, les changements ou ajouts ne sont plus permis.