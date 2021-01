Pour les futurs étudiants qui ont déjà accepté une proposition, il n’est pas n’ont plus trop tard pour formuler de nouveaux vœux, notamment si des formations leur plaisent davantage, mais à condition qu’il reste des places disponibles.

Elle concerne principalement les candidats qui n’ont obtenu que des réponses négatives pour leurs vœux principaux et ceux qui sont en attente de réponses .

Quelles sont les formations auxquelles il est encore possible de s’inscrire ?

Sur Parcoursup, une carte interactive permet aux candidats d’avoir accès à toutes les formations, partout en France, pour lesquelles il reste des places vacantes et qui sont en lien avec le baccalauréat qu’ils ont obtenu. Puis, pour chacune de ces formations, des cursus similaires sont proposés afin de leur offrir le plus d’options possible.

La plateforme met également à leur disposition un moteur de recherche leur permettant de trouver les formations qui disposent de places grâce à des critères spécifiques tels que le type de BAC, la filière, la formation, l’académie, etc. Pour chaque formation, une présentation détaillée est disponible.



À noter que des formations peuvent être ajoutées au compte-goutte lorsque des places se libèrent. Il est donc conseillé de se connecter régulièrement afin de ne rater aucune opportunité.