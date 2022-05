À l’approche de la retraite, il est bien normal d’avoir de nombreuses questions en tête. Mais il n’est pas toujours évident de trouver le bon interlocuteur à qui les poser. Afin de simplifier les choses pour les futurs assurés Agirc-Arrco, des agences baptisées CICAS (Centre d’information, de conseil et d’accueil des salariés) ont été ouvertes sur l’ensemble du territoire, toutes reliées par un seul et même numéro gratuit. Comment contacter le CICAS et obtenir l’aide d’un conseiller ?

Quelles sont les missions d’un CICAS ? Mis en place en 1971, les CICAS (Centres d’information, de conseil et d’accueil des salariés) sont aujourd’hui présents partout en France avec pas moins de 750 agences. Point de rendez-vous incontournable de tous les futurs retraités, ils ont pour missions d’informer les salariés se rapprochant de l’âge de départ, puis de les accompagner tout au long de leur demande de retraite complémentaire Agirc-Arrco. En sachant que les CICAS sont également compétents pour les bénéficiaires des pensions de retraite Ircantec. Les salariés souhaitant en savoir plus sur leurs droits, effectuer une simulation, connaître le montant de leur retraite complémentaire ou encore entamer les démarches pour la demander peuvent donc compter sur l’expertise des conseillers travaillant dans chacun des centres d’information.

Salariés et retraités ont la possibilité de contacter le CICAS gratuitement du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour ce faire, il leur suffit de composer le numéro non surtaxé suivant : 0 970 660 660. À l’autre bout du fil, un professionnel de la retraite sera à même de répondre à toutes leurs questions. Il faut savoir que le numéro de téléphone permettant de joindre le CICAS était autrefois payant : il s’agissait du 0 820 200 189 (0,09 €/min + prix de l'appel). Grâce au nouveau numéro gratuit, les assurés n’ont plus à s’inquiéter de la somme qu’ils vont dépenser pour obtenir l’accompagnement dont ils ont tant besoin.

Afin de limiter votre temps d’attente, il est conseillé de joindre le CICAS en profitant des heures creuses : soit à partir de 16h le mercredi et le jeudi ou encore le vendredi tout au long de la journée. Les périodes de forte affluence sont, quant à elles, à éviter au risque d’attendre plusieurs minutes avant d’échanger avec un conseiller retraite. Les pics d’affluence sont notamment enregistrés entre 9h et 12h ou entre 14h et 16h, particulièrement en début de semaine.