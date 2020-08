Dans le cadre de cette politique, une nouvelle initiative est lancée : celle de créer un jeu innovant disponible gratuitement sur une application mobile . Pour cela, l’Agirc-Arrco s’est entouré, en plus des équipes de son Lab, de la junior entreprise SepEfrei. Imaginé pour les plus jeunes, CaatStellar est accessible à tous avec l’ambition majeure de « sensibiliser aux valeurs de solidarité intergénérationnelle de notre système de protection sociale ». Un apprentissage ludique s’instaure donc et permet de comprendre que les cotisations d’aujourd’hui sont les retraites de demain.

L’ Agirc-Arrco mène depuis plusieurs années une politique active tournée vers les jeunes . En 2016, une convention avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports est signée impliquant la concrétisation de multiples actions, des propositions de stages et d’alternance notamment.

Un scénario original

Le jeu vous invite à entrer dans la peau d’un chaton nommé Misti, qui habite dans une galaxie lointaine. Misti est le personnage principal de l’histoire et, comme tout bon héros, il doit accomplir une quête semée d’embûches afin de réaliser son plus grand rêve : devenir maître Chawaï. Pour y parvenir, le périple commence à l’Académie Chawaï où Misti devra faire ses preuves. Il n’est évidemment pas seul pour mener cette quête et dispose du soutien d’un mentor expérimenté appelé maître Cha-O-Lin. Entre énigmes et jeux d’adresse, le chemin n’est pas facile pour décrocher le titre tant convoité.

Et quid de la retraite ? Elle est abordée tout au long du jeu avec des informations adaptées au scénario. Par exemple, le mentor explique que la cotisation est une portion prélevée sur le salaire versé sous forme de croquettes. L’ensemble des cotisations obtenues est ensuite distribué aux retraités. Les points retraites et autres fondamentaux sont eux aussi abordés au cours de l’histoire.