Le 4 décembre 2020 sur Brut, Emmanuel Macron espérait que les étudiants puissent « reprendre début janvier des cours en demi-amphi » . Finalement, la reprise en présentiel dans les universités dès le 4 janvier 2021 se fera de manière plus stricte. Une circulaire du 19 décembre 2020 précise les modalités de ce retour des étudiants.

Les cours en présentiel ne pourront se faire qu’avec un maximum de 10 étudiants , dès le 4 janvier 2021. Pour les choisir, la circulaire donne de la flexibilité aux universités. Seule contrainte : ils doivent faire partie des étudiants les plus fragiles (récemment arrivés, en situation de handicap, les étudiants internationaux, en situation de précarité numérique, etc.).

Peut-on aller à l’université pendant le couvre-feu ?

La circulaire rappelle qu’il est interdit de se déplacer sans motif valable entre 20 heures et 6 heures. Vous ne pouvez donc pas vous rendre à l’université pendant le couvre-feu. Seule exception : si vous avez un cours, un examen ou un concours jusqu’à 20 heures. Vous pouvez donc regagner votre domicile après 20 heures, avec une attestation de déplacement dérogatoire, une pièce d’identité et un justificatif de l’établissement (convocation à un examen, etc.).