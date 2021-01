La détresse des étudiants

Depuis presque un an, les étudiants sont obligés de suivre les cours à distance. Et la privation de vie sociale commence à peser lourd sur leur moral. Certains se retrouvent notamment loin de chez eux, contraints de rester isolés dans une chambre universitaire exiguë. D’autres sont confrontés à la précarité après la perte d'un job étudiant. Pour faire entendre leur voix, ils partagent leurs expériences et leur solitude sur les réseaux à travers le hashtag #étudiantsfantôme.

En déplacement à l’université Paris-Saclay cette semaine, le président de la République était attendu de pied ferme par les étudiants. D’emblée, il a fait voler en éclats les maigres espoirs, en précisant qu’aucun retour à la normale ne serait possible au second semestre. Pour supporter les semaines difficiles à venir, il sollicite tout leur courage. « Vos diplômes ne seront pas dévalorisés », a-t-il tout de même affirmé pour rassurer et répondre à l’une des principales craintes des étudiants non loin de leur entrée dans le monde professionnel.