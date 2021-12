Le ministère de l’Éducation nationale a diffusé, par le biais d’un arrêté publié au JO le 11 juillet 2021, le calendrier scolaire 2022-2023. Grâce à lui, les parents peuvent d’ores et déjà prévoir leurs congés et organiser d’éventuels voyages. En plus des dates de vacances, le calendrier vous renseigne sur les jours fériés.