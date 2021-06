Ascension, Pentecôte, Toussaint, Noël… Quels sont les jours fériés en 2022 ? Vous n’allez pas tarder à vous pencher sur la question afin de poser vos congés et préparer sereinement vos futurs séjours. En France, la liste des jours fériés est définie par l’article L 3133-1 du Code du travail. Et si le pays n’est pas le plus généreux au monde, il compte tout de même 5 fêtes civiles et 6 fêtes religieuses, soit 11 jours fériés au minimum par an.