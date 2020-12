Chaque année, les familles et les enseignants l’attendent avec impatience : le calendrier national des vacances scolaires 2021-2022 est sorti. Publié au Journal Officiel , il récapitule toutes les dates qui vont rythmer l’année de vos enfants.

Trois zones de vacances : A, B et C

Certaines périodes de vacances varient en fonction de l’académie dans laquelle se situe l’établissement scolaire. Trois zones sont ainsi définies : A, B et C.

La zone A comprend les académies de Besançon Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers et la zone B celles d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies restantes : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.