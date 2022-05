La chenille processionnaire, une espèce déclarée comme nuisible

La saison de la chenille processionnaire démarre chaque printemps. Et il existe non pas une espèce, mais bien deux espèces différentes : les chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et celles du chêne (Thaumetopoea processionea). Si elles ne nichent pas au même endroit, elles ne sont également pas urticantes au même moment. La chenille du pin est urticante entre mai et avril et celle du chêne de mai à juillet. Toutefois, la réaction allergique qui survient après un contact avec leurs poils peut être grave, peu importe l’espèce.

Le danger qu’elles représentent vient d’être reconnu grâce à la publication d’un décret le 27 avril 2022. Ces deux espèces de chenilles ont rejoint la liste des espèces « dont la prolifération est nuisible à la santé humaine ».