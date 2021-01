Vous n’aurez plus jamais peur pour votre porte-monnaie après avoir contacté l’Assurance retraite . Depuis le 1er janvier 2021, composer le 3960 ne coûte pas plus cher que le prix d’un appel. Elle n’est d’ailleurs pas le seul organisme à supprimer son numéro surtaxé, puisque Pôle emploi, la CAF ou encore la SNCF ont eux aussi opté pour la gratuité.

L’Assurance retraite gère la retraite de base des salariés du secteur privé, des artisans, des commerçants et des travailleurs indépendants. Elle s’appuie sur la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et sur un réseau régional composé de 15 CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) et 5 CGSS (Caisse générale de Sécurité sociale) pour accompagner plus de 36 millions d’assurés.

Afin de simplifier les demandes d’information, le 3960, numéro unique et gratuit, est mis à disposition. Il vous permet d’échanger avec un conseiller capable de répondre à toutes vos questions sur le régime de retraite, les dates de versement de vos mensualités, etc.

Depuis l’étranger, les assurés doivent par contre composer le 09 71 10 39 60. Les conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Il faut savoir que l’Assurance retraite conseille de téléphoner dès l’ouverture du service ou entre 11h30 et 14h30 pour limiter votre temps d’attente.