Depuis quelques mois, les opérateurs n'hésitent plus à utiliser le même procédé : augmenter les prix des forfaits mobiles pour offrir des Go de données mobiles supplémentaires . Si dans certains cas, le consommateur peut refuser, d'autres fois, il se retrouve devant le fait accompli.

Augmenter le prix des forfaits : une méthode légale

Depuis le début de ce mois de février 2021, deux opérateurs ont annoncé une hausse de leur forfait. Orange a informé ses clients que l'offre Open 10 Go s'enrichit de 30 Go d'internet mobile pour un supplément de 2 euros par mois et Bouygues Telecom ajoute 4 euros sur la facture B&YOU pour 20 Go en plus.

Pourtant, si la pratique peut surprendre certains consommateurs, elle est tout à fait légale. En effet, l'article L224-33 du Code de la consommation stipule que seuls les contrats à durée déterminée et qui ne possèdent pas de clause concernant une possible modification des tarifs pendant la durée de l'engagement ne peuvent pas voir les prix augmenter. Pour tous les autres contrats sans aucune durée d'engagement, l'opérateur doit simplement informer le client au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la hausse des prix.

Et dans ces deux cas de figure, c'est ce qu'il s'est passé. L'opérateur annonce aux consommateurs que leur forfait mobile s'est enrichi et doit par conséquent subir une augmentation tarifaire.