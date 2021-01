Les abonnés ont toujours du mal à digérer l’annonce de Red by SFR. Alors qu’ils avaient signé un petit prix pour un forfait « à vie », ces consommateurs ont reçu un mail leur annonçant que leur facture allait augmenter de 2, 3 voire de 4 euros. Pour dénoncer cette pratique de l’opérateur, une pétition a été lancée. Elle a déjà été signée par plus de 16 000 personnes. Et sur les réseaux sociaux, nombre de clients clament également leur mécontentement.

Une pratique légale Pourtant, si la pratique peut paraître énervante, elle est tout à fait légale. L’UFC-Que Choisir rappelle que selon l’article L. 224-33 du Code de la consommation, les opérateurs peuvent augmenter leurs tarifs simplement en informant les clients au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Les abonnés peuvent, quant à eux, résilier le contrat sans aucune pénalité dans les quatre mois après la hausse des tarifs.



Ainsi, concrètement, ces forfaits à vie de Red by SFR sont garantis sans augmentation de prix pendant un an. Et jusqu’à présent, ces hausses de tarif chez Red by SFR pouvaient être annulées en se connectant à son espace client. Mais plus cette fois. Désormais, lorsqu’un client contacte le service client de l’opérateur télécom, la réponse est toujours la même : « nos conseillers clients ne pourront pas la modifier ».