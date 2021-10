Votre carte d’identité ou votre passeport expire bientôt et vous avez besoin de ce document dans les prochains mois (pour un passage d’examen ou un séjour à l’étranger) ? Il est impératif d’être prévoyant et d’entamer une demande le plus tôt possible, car les délais d’obtention des papiers d’identité ont été multipliés par deux depuis la rentrée scolaire.