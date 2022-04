C’est un véritable casse-tête pour de nombreux Français : impossible d’obtenir un rendez-vous pour renouveler sa carte d’identité ou son passeport avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À cela, il faut ajouter un autre délai : celui pour recevoir le titre. Autrement dit, certains Français risquent de ne toujours pas avoir de pièce d’identité pour partir en vacances cet été.

Renouvellement de sa carte d’identité ou de son passeport : quels sont les délais moyens ? Ainsi, selon l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il fallait en moyenne 27 jours en janvier 2022 pour prendre un rendez-vous. À titre de comparaison, le délai était de 11,5 jours en mars 2021. Notons toutefois qu’il s’agit d’une moyenne et que dans certaines communes, c’est très long : jusqu’à 6 mois selon Le Parisien. Et concernant les délais de fabrication des titres et de leur acheminement : ils sont de « 22 jours pour les passeports et de 24 jours pour les cartes d’identité », précise l’ANTS au Parisien.

Pourquoi les délais se sont-ils allongés ? Principale raison de ces délais qui explosent : la crise sanitaire. « Pendant le premier confinement en 2020, les services municipaux ont été fermés. Ensuite l’activité a repris, mais dans le cadre d’un protocole sanitaire qui pèse sur l’organisation des services », explique l’ANTS à Ouest France. De plus, les demandes sont en forte augmentation. « + 94 % sur les passeports » en février 2022 par rapport à février 2021, indique le ministère de l’Intérieur au Parisien. En effet, certains Français dont le titre arrivait à expiration en 2020 et 2021 n’avaient pas de projet de voyage. Ils n’ont donc pas pensé à le renouveler et se retrouvent désormais à faire leur demande en même temps que les voyageurs dont le titre va expirer. Enfin, d’autres explications existent : la nouvelle carte d’identité qui a poussé certains « à anticiper leurs demandes de renouvellement » explique l’ANTS à Ouest France ou encore l’obligation de posséder un passeport pour aller au Royaume-Uni.

Quelles sont les astuces pour réussir à obtenir un rendez-vous le plus rapidement possible ? Toutefois, il est possible réduire ces délais. L’astuce la plus facile est de se connecter sur le site de sa mairie tôt le matin. En effet, la majorité des communes disposent d’une rubrique dédiée à la prise de rendez-vous et certains nouveaux créneaux peuvent être ouverts au tout dernier moment. L’autre conseil est de se rendre dans la mairie d’une autre commune. Car vous pouvez effectuer votre demande de renouvellement de passeport ou de carte d’identité dans n’importe quelle mairie française. Cependant, il faut qu’elle soit « équipée d’un dispositif de recueil », précise l’ANTS sur son site. Privilégiez donc les villes moyennes où les délais sont moins longs. Enfin, la dernière astuce est d’opter pour une procédure d’urgence. Néanmoins, il faut un bon justificatif : un déplacement professionnel ou humanitaire qui ne peut pas être repoussé ou un déplacement urgent en raison d’un décès d’un membre de sa famille ou d’une maladie grave. Notons que dans cette situation, la demande s’effectue en préfecture (et en mairie uniquement en Île-de-France).