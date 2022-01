Paxlovid : un traitement sur 5 jours

Cette nouvelle pilule anti-covid est un antiviral. Cela signifie donc qu’elle réduit la capacité du virus à se multiplier. Mais concrètement, en quoi consiste ce traitement ?

Les patients doivent prendre 3 pilules, deux fois par jour, et cela durant 5 jours. Dans les faits, le traitement doit rapidement commencer à la suite d’un test positif. « N’importe quel médecin (pourrait) prescrire ces médicaments », explique au Parisien le ministère de la Santé.

Dans son avis, la HAS précise qu'il sera administré aux « adultes atteints de Covid-19 ne nécessitant pas d’oxygénothérapie et à risque élevé d’évolution vers une forme grave de la maladie ». Cela comprend les personnes immunodéprimées et celles présentant une pathologie à très haut risque de forme grave. Le Paxlovid pourra également être prescrit aux plus de 65 ans « présentant des facteurs de risques de développer des formes graves (diabète, obésité, insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, insuffisance respiratoire...), en particulier lorsque ces personnes ne sont pas ou pas complètement vaccinées ».