Un collège de « cinq garants » a été constitué pour s’assurer de l’impartialité et de la transparence de ce Grand débat. Parmi eux, deux ont été désignés par le Gouvernement, un par le président de l’Assemblée nationale, un par le président du Sénat, un par le président du CESE (Conseil économique, social et environnemental).

L’organisation du Grand débat national a finalement été confiée à Sébastien Lecornu , ministre chargé des collectivités territoriales, et Emmanuelle Wargon , secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

L’ancienne ministre et présidente de la CNDP (Commission nationale du débat public) avait été initialement désignée pour piloter cette consultation. Rattrapée par une polémique sur son salaire, elle a jeté l’éponge le 8 janvier dernier.

Les thèmes du Grand débat national

Le Gouvernement propose quatre grands thèmes de débat : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics.

Emmanuel Macron ouvre notamment la porte à des réformes importantes comme le RIC (référendum d’initiative citoyenne). Il assure qu’il n’y aura pas de « questions interdites ». Le Grand débat national doit permettre de nourrir la réforme constitutionnelle dont l’examen a été reporté.