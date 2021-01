Ce début d’année 2019 a été marqué par l’organisation de deux grandes consultations citoyennes . Le Grand Débat National , à l’initiative du Président de la République Emmanuel Macron et le Vrai Débat sous l’égide des gilets jaunes. Que montrent les premiers résultats ?

La fiscalité, thème qui intéresse le plus les participants

2 millions de contributions ont été enregistrées sur le site internet du Grand Débat National et environ 10 000 réunions se sont tenues un peu partout sur le territoire. Le Vrai Débat a quant à lui suscité 25 229 propositions citoyennes issues de 44 576 personnes.

Sur les deux plateformes en ligne on a pu constater un réel intérêt pour les questions de fiscalité.

Sur celle du Grand Débat National :

27,8 % des participants souhaiteraient voir les plus riches contribuer davantage

des participants souhaiteraient voir les plus riches contribuer davantage 10,3 % son t favorables au rétablissement de l’ISF (Impôt sur la fortune)

son t favorables au rétablissement de l’ISF (Impôt sur la fortune) 34,7 % estiment que tout le monde doit payer l’impôt sur le revenu

Une grande majorité des participants souhaitent une baisse d’impôt, notamment celui de la TVA, de l’impôt sur le revenu et les impôts locaux.

Du côté des gilets jaunes :

le rétablissement de l’ISF est plébiscité à 90 % par les 4 000 votants

par les 4 000 votants c’est la renationalisation des autoroutes qui est la proposition la plus approuvée (95 % des votants)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, on n’a pas assisté à un rejet du système fiscal actuel. Mais « il y a [eu] une réflexion en profondeur sur la fiscalité. Ils se demandent notamment pourquoi l’État privilégie les intérêts du privé pour certaines industries » a commenté Pascal Marchand, le directeur du Lerass (Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales) dans Le Parisien.

Le thème « économie, finances, fiscalité » a recueilli le plus grand nombre de propositions (27 %). L’impression générale qui en ressort est le fait que les participants veulent :

plus de justice fiscale

la fin des niches fiscales et des privilèges des élus

« Les élus et hauts fonctionnaires ne sont pas en odeur de sainteté » non plus chez les participants du Grand Débat, a commenté Matignon au vu des résultats du Grand Débat National.